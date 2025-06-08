Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online/Globallookpress Сколько еще будет жить по своим законам "черная дыра", устроенная азербайджанской диаспорой в столице нашей Родины? Алексей НИКИТИН Только вывеска Глава Минпромторга Антон Алиханов огласил шокирующие данные: 200 из 450 московских обувных фабрик существуют только на бумаге.
"Честный знак" на фальшивой подошве: половина обувных фабрик Москвы фирмы-фейки с "Садовода"!
Комментарии
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Семен Демин
Полный и всеоб'емлющий бардак.
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7 час.
Юрий Белов
ВСЕХ просочившихся в РФ начиная с 2000 г. мигров , не взирая на наличие Российского гражданства - повыгонять на хрен ! Избавимся от многих проблем . Иного выхода НЕТ !
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
А не пора ли этих азер этно опг просто закрыть, а за махинации с "производством" контрофакта "обуть" в такие штрафы, чтобы не оправились????!!! Или эта азермафия скупила не только ширпотреб из Китая, но и в придачу российских чиновников???!!!
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1 час.
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