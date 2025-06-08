"Честный знак" на фальшивой подошве: половина обувных фабрик Москвы фирмы-фейки с "Садовода"!

ВСЕХ просочившихся в РФ начиная с 2000 г. мигров , не взирая на наличие Российского гражданства - повыгонять на хрен ! Избавимся от многих проблем . Иного выхода НЕТ !

МП

Михаил Пантюхин

А не пора ли этих азер этно опг просто закрыть, а за махинации с "производством" контрофакта "обуть" в такие штрафы, чтобы не оправились????!!! Или эта азермафия скупила не только ширпотреб из Китая, но и в придачу российских чиновников???!!!