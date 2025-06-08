Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Зеленского пора устранять, он этого заслужил. Из-за него гибнут и украинцы и русские. Кто-то говорит, что в этом нет ...Киев бьют с земли...
  • Михаил Пантюхин
    А не пора ли этих азер этно опг просто закрыть, а за махинации с "производством" контрофакта "обуть" в такие штрафы, ..."Честный знак" на...
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"Честный знак" на фальшивой подошве: половина обувных фабрик Москвы фирмы-фейки с "Садовода"!

"Честный знак" на фальшивой подошве: половина обувных фабрик Москвы фирмы-фейки с "Садовода"!

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Комментарии
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Семен Демин
Полный и всеоб&#39;емлющий бардак.
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7 час.
Юрий Белов
ВСЕХ просочившихся в РФ начиная с 2000 г. мигров , не взирая на наличие Российского гражданства - повыгонять на хрен ! Избавимся от многих проблем . Иного выхода НЕТ !
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
А не пора ли этих азер этно опг просто закрыть, а за махинации с &quot;производством&quot; контрофакта &quot;обуть&quot; в такие штрафы, чтобы не оправились????!!! Или эта азермафия скупила не только ширпотреб из Китая, но и в придачу российских чиновников???!!!
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1 час.
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