Лукашенко: молодежь СНГ забывает русский язык

На саммите глав государств СНГ в туркменской Авазе Александр Лукашенко заявил, что страны объединения связывает не только экономика, но и общая история, культурное наследие и человеческие связи, а также выразил обеспокоенность тем, что молодежь в отдельных странах перестает знать русский язык.
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