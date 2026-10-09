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Царьград

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Лукашенко: молодежь СНГ забывает русский язык

Лукашенко: молодежь СНГ забывает русский язык

На саммите глав государств СНГ в туркменской Авазе Александр Лукашенко заявил, что страны объединения связывает не только экономика, но и общая история, культурное наследие и человеческие связи, а также выразил обеспокоенность тем, что молодежь в отдельных странах перестает знать русский язык.

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