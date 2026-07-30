Россия в 2024 году обновила рекорд по вылову устриц

Россия по итогам 2024 года нарастила вылов устриц до рекордных 5,6 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые проанализировало РИА «Новости».
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