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WP: практически все армяне Нагорного Карабаха выражают гнев из-за потери родины

WP: практически все армяне Нагорного Карабаха выражают гнев из-за потери родины

Практически все армяне Нагорного Карабаха выражают гнев из-за потери своей родины. На это указало американское издание The Washington Post (WP).

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Комментарии
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Анфиса Иванова
И перебираясь в Армению, клянут во всех грехах Россию...Россия их не защитила...Россия их оставила на произвол азерам...Россия...Россия...  А как же ваша мать-перемать сама Армения и ее &quot; батюшка&quot; плешивый, -что  они сделали для  вашей защиты?!  Вы 30 лет жили неприкаянными - такие гордые...независимые...однако на чужой земле.  Вместе со своей Арменией не довели себя как республику до юридического международного признания...а теперь в этом вините Россию, а не себя?!  Приживалы за чужой счет.
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