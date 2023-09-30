WP: практически все армяне Нагорного Карабаха выражают гнев из-за потери родины

Анфиса Иванова

И перебираясь в Армению, клянут во всех грехах Россию...Россия их не защитила...Россия их оставила на произвол азерам...Россия...Россия... А как же ваша мать-перемать сама Армения и ее " батюшка" плешивый, -что они сделали для вашей защиты?! Вы 30 лет жили неприкаянными - такие гордые...независимые...однако на чужой земле. Вместе со своей Арменией не довели себя как республику до юридического международного признания...а теперь в этом вините Россию, а не себя?! Приживалы за чужой счет.