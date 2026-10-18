Craving more after Interview with the Vampire? Sink your teeth into five shows that capture different sides of its appeal, with or without fangs.
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