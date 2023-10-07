Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • scafform
    Песок-овсяные усы крышует всх предателей и "испуганных"  патриотовА кто такая ваша ...
  • Марат Иванов
    Фотографию замените! Это Карен Шахназаров - кинорежиссер! А заступился за  Яну журналист  Михаил  Шахназаров!!А кто такая ваша ...
  • Ирина
    Тоже не знаю,кто такая....Первый раз вижу.А кто такая ваша ...

А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

Многие из нас знают актрису Юлию Ауг. Несмотря на значительное количество ролей в кинокартинах и активную творческую деятельность, актриса, получившая признание от зрителей, пошла по «пути сопротивления».

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Комментарии
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Ирина
Тоже не знаю,кто такая....Первый раз вижу.
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29 мин.
Марат Иванов
Фотографию замените! Это Карен Шахназаров - кинорежиссер! А заступился за  Яну журналист  Михаил  Шахназаров!!
Ответить
22 мин.
s
scafform
Песок-овсяные усы крышует всх предателей и &quot;испуганных&quot;  патриотов
Ответить
22 мин.

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