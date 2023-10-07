А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

Многие из нас знают актрису Юлию Ауг. Несмотря на значительное количество ролей в кинокартинах и активную творческую деятельность, актриса, получившая признание от зрителей, пошла по «пути сопротивления».
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