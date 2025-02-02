Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Устимов
    "они хотят большую часть Украины оккупировать и присоединить". Он не прав. Оккупировать можно только чужую землю, - Ш...Гей-бандеровец: Л...
  • Гари Гарин
    И этот Шварцман молчал , когда убивали детей в Донбассе! Почему? Выступление заказное, лейтмотив = дайте нам оружие, ...О выступлении оде...
  • Регина Толстоброва
    Никого он не втянет.Трамп пытается вт...

США подталкивают Зеленского к выборам, победитель которых подпишет мирный договор с Москвой – Reuters

США подталкивают Зеленского к выборам, победитель которых подпишет мирный договор с Москвой – Reuters

Агентство Reuters, ссылаясь на спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога,  утверждает, будто США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы сразу после подписания с Россией соглашения о прекращения огня – возможно, к концу этого года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
Победитель Россия  ждёт  законного представителя Украины  для подписания капитуляции территории404  -(бывшая УКРАИНА)!
Ответить
17 час.
Авас Анекак
какое  перемирие? капитуляция вместе с западам и пиндосией, и выплата всем западам контрибуций нам в размере 50 трилионов $
Ответить
16 час.
Геннадий Бережнов
Думал что Трамп, а точнее сделка, умнее, но очевидно, что политик из него не получился! Возможно уступит Клоуну и убедит ЕС отдать наши деньги США в обмен на оружие для Киева. Если правда что Киев провёл подземный взрыв, то США пусть готовиться и в США его &quot;принять&quot;, если решаться применить ЯО на &quot;У&quot;!
Ответить
15 час.
наверх