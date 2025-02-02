США подталкивают Зеленского к выборам, победитель которых подпишет мирный договор с Москвой – Reuters

Геннадий Бережнов

Думал что Трамп, а точнее сделка, умнее, но очевидно, что политик из него не получился! Возможно уступит Клоуну и убедит ЕС отдать наши деньги США в обмен на оружие для Киева. Если правда что Киев провёл подземный взрыв, то США пусть готовиться и в США его "принять", если решаться применить ЯО на "У"!