Агентство Reuters, ссылаясь на спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога, утверждает, будто США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы сразу после подписания с Россией соглашения о прекращения огня – возможно, к концу этого года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.
США подталкивают Зеленского к выборам, победитель которых подпишет мирный договор с Москвой – Reuters
Комментарии
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Людмила Боченкова
Победитель Россия ждёт законного представителя Украины для подписания капитуляции территории404 -(бывшая УКРАИНА)!
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17 час.
Авас Анекак
какое перемирие? капитуляция вместе с западам и пиндосией, и выплата всем западам контрибуций нам в размере 50 трилионов $
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16 час.
Геннадий Бережнов
Думал что Трамп, а точнее сделка, умнее, но очевидно, что политик из него не получился! Возможно уступит Клоуну и убедит ЕС отдать наши деньги США в обмен на оружие для Киева. Если правда что Киев провёл подземный взрыв, то США пусть готовиться и в США его "принять", если решаться применить ЯО на "У"!
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15 час.
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