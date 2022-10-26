Нэстасе: «Я уведомил европейское сообщество об отклонениях от демократии в Молдове»

Председатель-основатель Платформы DA Андрей Нэстасе обратился к Венецианской комиссии с вопросом об изменении избирательного законодательства, отметив, что действующая власть пытается политически подчинить Центральную избирательную комиссию.
Председатель-основатель Платформы DA Андрей Нэстасе обратился к Венецианской комиссии с вопросом об изменении избирательного законодательства, отметив, что действующая власть пытается политически подчинить Центральную избирательную комиссию.
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