✊ Морпехи 810-й бригады ЧФ РФ захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ в Курской области Украинские боевики были захвачены во время контрнаступления российских войск в регионе.
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✊ Морпехи 810-й бригады ЧФ РФ захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ в Курской области Украинские боевики были захвачены во время контрнаступления российских войск в регионе.