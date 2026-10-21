Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского Главка совместно с коллегами из Невского района в ходе реализации оперативной информации задержали двух жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ.