В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

В Ясиноватском районе ДНР сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки ЮВО обнаружили заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный ВСУ при отступлении на Авдеевском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР.