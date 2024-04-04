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В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

В Ясиноватском районе ДНР сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки ЮВО обнаружили заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный ВСУ при отступлении на Авдеевском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР.

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