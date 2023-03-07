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Чернышенко высказался об отстранении Винер от работы на международных соревнованиях

Чернышенко высказался об отстранении Винер от работы на международных соревнованиях

Ирина Винер была отстранена от работы на международных состязаниях на два года. Чиновник охарактеризовал решение Западных коллег посягательством на независимость спорта.

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