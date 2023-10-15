Блюменталь: Зеленский пытается привлечь к себе внимание, обвиняя Путина

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вернуть себе внимание западных партнеров, обвиняя Владимира Путина в разжигании конфликта на Ближнем Востоке, о чем рассказал американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner.
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