Президент Украины Владимир Зеленский пытается вернуть себе внимание западных партнеров, обвиняя Владимира Путина в разжигании конфликта на Ближнем Востоке, о чем рассказал американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner.