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Блюменталь: Зеленский пытается привлечь к себе внимание, обвиняя Путина

Блюменталь: Зеленский пытается привлечь к себе внимание, обвиняя Путина

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вернуть себе внимание западных партнеров, обвиняя Владимира Путина в разжигании конфликта на Ближнем Востоке, о чем рассказал американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner.

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