В Стерлитамаке создается новое производство эмульсионного поливинилхлорида

К созданию нового высокотехнологичного производства - эмульсионного поливинилхлорида приступила Башкирская содовая компания, крупнейший в России производитель кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ и соляной кислоты.
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