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Власти Украины сняли ответственность с граждан за применение оружия во время действия военного положения

Власти Украины сняли ответственность с граждан за применение оружия во время действия военного положения

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который то покидал свой пост, то возвращался снова, опубликовал заметку, в которой говорится о подписании Владимиром Зеленским очередного закона, связанного с действием военного положения на Украине.

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