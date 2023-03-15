В России создали гибкие дисплеи со сроком службы 20 лет!

Пока Россию называли «сырьевым придатком», в ней подрастали будущие гении! Недавно стало известно, что российские ученые разработали оригинальною технологию гибких дисплеев, превосходящих по надежности и характеристикам лучшие иностранные образцы.
Пока Россию называли «сырьевым придатком», в ней подрастали будущие гении! Недавно стало известно, что российские ученые разработали оригинальною технологию гибких дисплеев, превосходящих по надежности и характеристикам лучшие иностранные образцы.
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