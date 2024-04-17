Wildberries начнет продавать китайские автомобили для жителей Татарстана и еще 16 регионов: список

КАЗАНЬ, 17 апреля, ФедералПресс. Маркетплейс Wildberries запускает продажи автомобилей. С 18 апреля доставка машин китайского бренда Chery станет доступна для пользователей Москвы, Казани и еще 15 регионов России.
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