Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета3 774 прочтения 2 дня назад Европейские политики приходят в себя после сокрушительной речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности.
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