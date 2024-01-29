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Мировое обозрение

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Пепе Эскобар: как хуситы переформируют геополитическую картину

Пепе Эскобар: как хуситы переформируют геополитическую картину

Йеменские силы сопротивления Ансаралла с самого начала ясно дали понять, что устанавливают блокаду в Баб-эль-Мандебе и южной части Красного моря только против принадлежащих Израилю судов или грузов, предназначенных для них.

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