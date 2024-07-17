В ДНР ВФУ с 8 по 15 июля повредили или разрушили более 130 мирных объектов

От обстрелов ВФУ с 8 по 15 июля повреждено 20 объектов гражданской инфраструктуры, 103 жилых домостроения и 11 транспортных средств, 15 июля сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.