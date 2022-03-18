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Фрегат «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток после учения

Фрегат «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток после учения

Экипаж фрегата зашёл в пункт базирования последним из более чем 20 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ, принимавших участие в военно-морском учении, которое началось ещё в конце января.

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