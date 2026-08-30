Бородина в Нью-Йорке, а Погребняк отмечает годовщину свадьбы: соцсети звезд

Звезды не оставляют социальные сети даже в выходные дни. И пока одни путешествуют, другие празднуют важные даты и проводят время с детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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