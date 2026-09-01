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Иркутск Сегодня

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Новогодние каникулы-2027: как будем отдыхать в следующем году

Россиян ждут продолжительные новогодние каникулы — отдых продлится 11 дней. Об этом сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, пишет РИА Новости.

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