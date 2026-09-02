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US Open. Пары. Сестры Уильямс сыграют с Хаоцзинь Чжань и Джойнт, Шнайдер и Мертенс – со Снигур и Вандевинкель

Опубликована сетка парного US Open , который начнется завтра. Серена и Винус Уильямс (WC) сыграют с Хаоцзин Чжань и Майей Джойнт .

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