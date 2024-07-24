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Царьград

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Провал Олимпиады в Париже с первого дня: Игры перенесены – на спортсменов напали и ограбили бездомные. Люди массово игнорируют мероприятия

Провал Олимпиады в Париже с первого дня: Игры перенесены – на спортсменов напали и ограбили бездомные. Люди массово игнорируют мероприятия

Официальное начало Олимпиады в Париже стартует 26 июля, однако местное правительство уже всё провалило и подвело страну к международному скандалу.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Зато Олимпийские игры в Париже будут демократическая! Чаяния и желания французских маргиналов будут тоже учтены. Плюрализм и толерантность однако.
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13 час.

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