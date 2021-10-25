Медвежий угол

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Контрреволюция Путина: Российскую империю решено восстановить?

Контрреволюция Путина: Российскую империю решено восстановить?

По крайней мере, в памяти народа Владимир Путин публично объявил себя контрреволюционером, поклялся на достойном уровне отметить трехсотлетний юбилей со  дня  создания Российской империи и пригрозил прекращением существования Совету Европу и ОБСЕ.

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Turanosaurus Rex
Он и так царек
Sobering
Он не просто Государь, он единственный из руководителей государств, который может делать собственную глобальную политику. К его помощи обращаются глобалисты. А уж они США с Европой приговорили. Только вот Путин мешает это сделать быстро. Иначе завтракать вы у помойки будете.
Viktor Zaikin
А ты мудак!
Алексей
Вы несколько заблуждаетесь ........Путин В.В. Президент Российской Федерации.
Александр
Надо же о чем то бла ,блакать.
Sobering
Глобальные структуры, Александр, прибегают к его аналитическим способностям не только по сохранению цивилизации. но по растолковыванию тупой российской и мировой элите что их ждёт, если они не будут работать на свои нации и государства.
Александр Головинов
Вопрос в конце статьи поставлен автором некорректно: он априори обвиняет президента в контрреволюции, вкладывая в это понятие негативный смысл и в то же время умаляет его заслуги и достижения как в идеологической, так и в практической сфере реализации целей и задач развития.
Natalia Nikonorova
Все передернул. Как наши либералы умеют делать. Я ведь слушала выступление. С нашими инагентами, что не так. Достали озвучиванием политики, враждебной России (ведь США объявили нас врагами). Государство должно себя защищать? Должно, как это очень агрессивно делают США. А у нас, ну, промаркировали деньги, которые получают враждебные НКО, и, что такого. пригрозил прекращением существования Совету Европу и ОБСЕ.
Галина Беликова
А что в этом плахова? Русь всегда была, есть и будет империей, иначе она не сможет существовать.
Наталья Андросова
Господи,пишите хоть без ошибок: Плахова?! Ужас да и только! Такая безграмотность
Ирина
Ха ,да враги коммунистов устроили их контрреволюцию еще в Перестройку ,и все 30 лет после захвата ими РСФСР возвращают "Россию ,которую мы потеряли " в октябре 1917 года ,начиная с богатейшей властью по сравнению с народом ,Системой с огромным разрывом в доходах между народом -и богатыми и богатейшими паразитами на шее народа ,убогой сырьевой -импортной экономикой ,высокой смертностью народа ,опять ,как и Романовы ,распродали Россию иностранцам .

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