Контрреволюция Путина: Российскую империю решено восстановить?

По крайней мере, в памяти народа Владимир Путин публично объявил себя контрреволюционером, поклялся на достойном уровне отметить трехсотлетний юбилей со дня создания Российской империи и пригрозил прекращением существования Совету Европу и ОБСЕ.
По крайней мере, в памяти народа Владимир Путин публично объявил себя контрреволюционером, поклялся на достойном уровне отметить трехсотлетний юбилей со дня создания Российской империи и пригрозил прекращением существования Совету Европу и ОБСЕ.
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