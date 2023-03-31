Наш потерянный мир

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Захарова отреагировала за слова Борреля об аресте в России журналиста WSJ

Захарова отреагировала за слова Борреля об аресте в России журналиста WSJ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС осуждает задержание в России американского корреспондена газеты Wall Street Journal.

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