Захарова отреагировала за слова Борреля об аресте в России журналиста WSJ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС осуждает задержание в России американского корреспондена газеты Wall Street Journal.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС осуждает задержание в России американского корреспондена газеты Wall Street Journal.
Свежие комментарии