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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Лады» Зубов об 1:2 от СКА: «Нельзя перепрыгнуть яму на 99 процентов, ты упадешь. Вот этого одного процента и не хватило. Тяжеловато без ротации»

Главный тренер «Лады»  Павел Зубов высказался о поражении в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против  СКА (1:2 ОТ).

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