«Вкусвилл» купил сеть семейных кафе «Андерсон»

Компания «Вкусвилл» приобрела сеть семейных кафе «Андерсон». Об этом проинформировал «Коммерсант». Согласно сведениям, приведенным изданием, бренд и основные активы сети «Андерсон», отошедшие «Вкусвиллу», оцениваются в 600–800 млн рублей.
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