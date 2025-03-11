Размеры просто невероятны: "мусорная гора" медленно отравляет жителей города

Живущие вблизи свалки люди годами страдают от последствий ее существования. Выделяющиеся из отходов токсичные газы проникают в воздух, вызывая респираторные заболевания, а загрязненные грунтовые воды несут дополнительную угрозу.
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