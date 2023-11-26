The Guardian: австралийские коровы обеспечат материал для зубных трансплантатов

Костные коровы, специально выведенные в Австралии, где коровье бешенство отсутствует, могут использоваться вместо людей-доноров для зубных и костных трансплантатов, сообщает новостной портал The Guardian.
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