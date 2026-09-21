Ковальчук лидирует на выборах главы Брянской области с 68%

В Брянской области на выборах главы региона лидирует Егор Ковальчук. Уроженец Челябинска, назначенный 13 мая 2026 года временно исполняющим обязанности губернатора, набирает 68% голосов по итогам обработки бюллетеней.
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