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Царьград

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Ковальчук лидирует на выборах главы Брянской области с 68%

Ковальчук лидирует на выборах главы Брянской области с 68%

В Брянской области на выборах главы региона лидирует Егор Ковальчук. Уроженец Челябинска, назначенный 13 мая 2026 года временно исполняющим обязанности губернатора, набирает 68% голосов по итогам обработки бюллетеней.

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