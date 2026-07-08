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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания и Германия вышли в финал Евро U19. Украина и Хорватия уступили в полуфинале

Сборные Испании и Германии сыграют в финале чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет. В полуфинале турнира, проходящего в Уэльсе, Испания U19 обыграла Хорватию со счетом 3:0.

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