Льюис Хэмилтон: «Думать о борьбе за титул было бы слишком оптимистично»

Хэмилтон не ждет от «Мерседеса» борьбы за титул в этом сезоне. Британец считает, что команда потеряла слишком много очков в начале сезона, и что даже три победы в четырех последних Гран-при не позволяют говорить о шансах опередить «Ред Булл».