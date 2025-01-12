Росавиация подтвердила, что Пулково возобновил работу. Полосы очищены. 33 самолета ушли на запасные аэродромы.
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Росавиация подтвердила, что Пулково возобновил работу. Полосы очищены. 33 самолета ушли на запасные аэродромы.