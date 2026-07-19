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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдается 1 комнатная квартира 35кв.м в Ленинском районе на цирке в Донецке - 18 998 руб

Сдается 1 комнатная квартира 35кв.м в Ленинском районе на цирке в Донецке - 18 998 руб

Сдаётся однокомнатная квартира в Ленинском районе, на Цирке. Аренда только на длительный срок. В квартире есть: двухспальная кровать, диван, телевизор, вместительный шкаф, стиральная машина, печь, микроволновка.

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