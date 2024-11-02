Без права на сдачу. Запад не хочет дать России шансов на ответные удары

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН, собранного 30 октября 2024 года странами Запада по поводу якобы пребывания войск КНДР на российской территории, максимально поднял планку характеристик происходящего.
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