Россиянам объяснили, как узнать о наличии долгов покойного родственника

Рекомендации дали в Роскачестве Чтобы выяснить наличие долгов у умершего родственника, можно воспользоваться сайтом Федеральной службы судебных приставов, посоветовала в интервью RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
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