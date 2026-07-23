В Севастополе троллейбусы изменили маршрут из-за подтопления

В Севастополе троллейбусы № 7А временно меняют маршрут из‑за подтопления. Из‑за подтопления дороги на улице Горпищенко, в районе остановки «улица Радарная», троллейбусы № 7А сегодня работают по изменённой схеме, сообщили в Севэлектроавтотрансе.