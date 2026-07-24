Фальсификат и плесень нашли в молочной продукции в нижегородских соцучреждениях

Фальсификат и плесень нашли в молочной продукции социальных учреждений Нижегородской области. Всего с начала 2026 года Россельхознадзор выявил 12 проб молочной продукции, не соответствующих требованиям качества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии