Сердцу не покажешь: SHAMAN представил песню для «Интервидения»

В Москве прошла юбилейная, двадцатая «Премия МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Но ждали ее не из-за призов. Главным заявленным событием была премьера новой песни SHAMAN, причем это не просто свежая композиция, а шлягер, который певец будет исполнять в конкурсе «Интервидение».