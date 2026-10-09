Киев окунулся во тьму: в городе тотальный блэкаут третий вечер подряд

Полный блэкаут третий вечер подряд наступает в Киеве. После повреждения важного энергообъекта в городе были введены экстренные отключения света, нарушена работа метро, начались перебои с подачей воды, возникли проблемы в работе канализационной системы.
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