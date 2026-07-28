Как появился советский майонез «Провансаль», и почему его отказывались продавать за границей

Ингерман Ланская

савейский майонез, по савейским категориям НИЧЁ, а по сути кислятина и отрава для желудка... Сегодня майонезов в магазинах всяких полно, да же типа савейскага... большинство этих майонезов в 10 и более раз лучше и вкуснее, да и безопаснее... Я готовлю Домашний майонез - вкуснее и безопаснее магазинных. а уж с савейским "провоньсалем" тем более