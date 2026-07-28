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Как появился советский майонез «Провансаль», и почему его отказывались продавать за границей

Как появился советский майонез «Провансаль», и почему его отказывались продавать за границей

Легендарный советский майонез. /Фото: bigtlt.ru, ixbt.com Ностальгия по советской эпохе неразрывно связана, как ни странно, со вкусами - по многим продуктам из СССР его бывшие граждане до сих пор скучают.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
савейский майонез, по савейским категориям НИЧЁ, а по сути кислятина и отрава для желудка... Сегодня майонезов в магазинах всяких полно, да же типа савейскага... большинство этих  майонезов в 10 и более раз лучше и вкуснее, да и безопаснее... Я готовлю Домашний майонез - вкуснее и безопаснее магазинных. а уж с савейским &quot;провоньсалем&quot; тем более
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4 н.
Ингерман Ланская
а по поводу отсутствия экспорта этого &quot;продукта&quot;  - качество этого товара, по стандартам буржуёв, было слишком низкое.. да не стабильность состава - этот &quot;продукт&quot; делали из того, что провозили на производства: масло - подсолнечное. соевое, пальмовое, яичный порошок , молочный порошок - производитель как савейский так и забугорный. уксус - без меры!!!
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4 н.