Легендарный советский майонез. /Фото: bigtlt.ru, ixbt.com Ностальгия по советской эпохе неразрывно связана, как ни странно, со вкусами - по многим продуктам из СССР его бывшие граждане до сих пор скучают.
Как появился советский майонез «Провансаль», и почему его отказывались продавать за границей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
савейский майонез, по савейским категориям НИЧЁ, а по сути кислятина и отрава для желудка... Сегодня майонезов в магазинах всяких полно, да же типа савейскага... большинство этих майонезов в 10 и более раз лучше и вкуснее, да и безопаснее... Я готовлю Домашний майонез - вкуснее и безопаснее магазинных. а уж с савейским "провоньсалем" тем более
Ответить
4 н.
Ингерман Ланская
а по поводу отсутствия экспорта этого "продукта" - качество этого товара, по стандартам буржуёв, было слишком низкое.. да не стабильность состава - этот "продукт" делали из того, что провозили на производства: масло - подсолнечное. соевое, пальмовое, яичный порошок , молочный порошок - производитель как савейский так и забугорный. уксус - без меры!!!
Ответить
4 н.
Свежие комментарии