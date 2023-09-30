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Авиация группировки войск «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Авиация группировки войск «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Руководитель пресс-центра Южной группировки ВС РФ Георгий Минесашвили поделился информацией о том, что российская авиация смогла нанести удар по технике ВСУ и живой силе противника в двадцати пяти районах.

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