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В Сети появился фейк о существенном повышении штрафов за нарушение ПДД

В Сети появился фейк о существенном повышении штрафов за нарушение ПДД

В телеграм-каналах начали распространять недостоверные сведения о кратном повышении штрафных санкций при нарушении дорожных правил.

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