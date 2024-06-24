Мать шестерых детей сбежала от уплаты алиментов на миллион рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Жительница Кочковского района, оставив шестерых детей без содержания, на протяжении нескольких месяцев скрывалась от уплаты алиментов, сумма которых уже превысила 1 миллион рублей.
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