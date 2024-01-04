Германия требует от своих граждан в Ливане срочно покинуть эту страну

Министерство иностранных дел Германии предупредило в среду о повышении риска эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС после убийства второго лидера исламистского движения и призвало своих граждан как можно скорее покинуть Ливан.
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