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Происшествия

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В Ярославле сотрудники транспортной полиции совместно с представителями спортивной организации приняли участие в общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

В рамках традиционной общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника сотрудники Северного линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями спортивной организации посетили воспитанников детского сада № 149 города Ярославля.

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