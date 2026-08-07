В Ярославле сотрудники транспортной полиции совместно с представителями спортивной организации приняли участие в общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

В рамках традиционной общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника сотрудники Северного линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями спортивной организации посетили воспитанников детского сада № 149 города Ярославля.
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