Дорожники Южного Урала не справились со снегом. ГАИ объявила почти 200 предостережений за нечищеные улицы

В полиции Челябинской области заявили о неудовлетворительном состоянии дорог после снегопадов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в минувшие праздники Госавтоинспекция региона объявила подрядным организациям 172 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения.