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«Ты был индивидуален». Соловьёв рассказал, чем система ГУЛАГ была лучше немецких концлагерей

«Ты был индивидуален». Соловьёв рассказал, чем система ГУЛАГ была лучше немецких концлагерей

Телеведущий Владимир Соловьёв похвалил систему ГУЛАГ и сравнил её с немецкими концлагерями.В эфире своей программы на телеканале «Россия-1» он выразил мнение, что в советских лагерях, в отличие от нацистских, заключённым оставляли право на личность.

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